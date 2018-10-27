Підозрюваному в розсилці бомб у США загрожує 60 років в'язниці

Підозрюваний у розсилці бомб в США обіцяв теракт «гірше 11 вересня».

Генеральний прокурор США Джеф Сешнс повідомив, що підозрюваному у відправленні посилок з вибуховими пристроями Сайоку пред'явлені звинувачення.

За наявними даними, Сайока звинувачують у п'яти злочинах: транспортуванні вибухівки, розсилці вибухівки, погрозах колишнім президентам та іншим особам, у небезпечних міжнародних зв'язках і атаці на діючих і колишніх представників правоохоронних органів, передає CNN.

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Як зазначається, за цими звинуваченнями Сайоку загрожує до 58 років в'язниці.

«Ми не потерпимо такого беззаконня, особливо політичного насильства», — передає слова Сешнса Reuters.

Напередодні американські правоохоронці вилучили 13 підозрілих посилок, відправлених ряду американських політиків і громадських діячів. Підозрілі посилки також прийшли в офіс CNN і в ресторан актора Роберта Де Ніро. Незабаром після відправки 12-ої посилки поліції США вдалося затримати підозрюваного.

Раніше повідомлялося, що підозрюваний в розсилці бомб в США обіцяв теракт «гірше 11 вересня».