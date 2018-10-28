На вертольоті власника «Лестер Сіті» в момент аварії перебували п’ятеро людей – Reuters

На борту вертольота перебувала, зокрема, і дочка власника клубу.

На борту вертольота власника футбольного клубу «Лестер Сіті» Вішая Шрівадданапрабхи, який розбився напередодні, окрім нього самого перебувало ще четверо людей.

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Як повідомляє Reuters, посилаючись на джерела, на борту знаходився сам власник клубу, його дочка, двоє пілотів та ще одна людина, особу якої наразі не встановлено.

Наразі немає підтвердженої інформації про те, що комусь вдалося пережити аварію.

Нагадаємо, в суботу ввечері в британському Лестері розбився вертоліт власника місцевого футбольного клубу "Лестер Сіті", тайського бізнесмена Вішая Шрівадданапрабхи. інцидент стався неподалік від стадіону команди після матчу з "Вест Хем Юнайтед".

Вертоліт злетів з території стадіону через півгодини після закінчення матчу, і, як повідомляють очевидці, різко почав втрачати швидкість, після чого розбився на автомобільній парковці і загорівся.

За непідтвердженими даними, причиною аварії міг стати несправний пропелер. Судячи з фотографій і відео, які розміщують в соцмережах очевидці, після зіткнення з землею вертоліт загорівся.