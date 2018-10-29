Стало відоме ім'я пілота, який здійснив неймовірну посадку при сильному бічному вітрі в аеропорту Брістоля (відео)

Щоб посадити літак, пілот використовувала техніку парирування знесення, повертаючи ніс літака проти вітру до самого моменту торкання шасі асфальту.

Пілот авіакомпанії TUI Бренда Ріпсаам Вассінк здійснила неймовірну посадку в аеропорту британського Брістоля при сильному бічному вітрі.

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Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN, зробити такий маневр досить складно. Однак ця обставина не завадила пілоту Боїнга 757-200 авіакомпанії TUI зробити неймовірну, захоплюючу дух посадку в аеропорту Брістоля минулого тижня.

Шторм Келлам минулого тижня став причиною сильних поривів вітру та негоди в деяких регіонах Великобританії, тому досвідчений пілот літака капітан Бренда Ріпсаам Вассінк була змушена піти на крайні заходи, щоб забезпечити безпечну посадку.

Щоб посадити літак, пілот використовувала техніку парирування знесення, повертаючи ніс літака проти вітру до самого моменту торкання шасі асфальту. Відразу після цього його положення було вирівняне для подальшого просування по злітно-посадковій смузі. Цю техніку пілоти освоюють ще до того, як отримати ліцензію початкового рівня, однак чим більша швидкість вітру, тим важче стає зробити цей маневр. Під час маневру можна спостерігати, як крила літака, що борються з сильними поривами вітру, згинаються вгору і вниз.

"Ми дуже пишаємося капітаном TUI Airways Брендою Ріпсаам Вассінк", - йдеться в заяві авіакомпанії. У ньому сказано, що посадка в складних погодних умовах продемонструвала, "наскільки високо кваліфіковані та добре підготовлені пілоти авіакомпанії TUI Airways". 35-річна Вассінк почала працювати в TUI в 2005 році і стала капітаном в 2017. Під час успішної посадки при сильному бічному вітрі вона пілотувала рейс TOM6561, який прямував з іспанської Менорки в Брістоль.

Користувач YouTube з Великобританії MrAviationGuy, відомий своїми відеороликами з участю авіації, відобразив успішну посадку Боїнг 757-200, в той час як інші літаки так і не змогли приземлитися після декількох спроб. Смілива посадка літака пілотом авіакомпанії TUI, без сумніву, допоможе Бристольскому аеропорту зберегти високу позицію в рейтингу пунктуальності, згідно з яким в 2015 році він був одним з найнадійніших в світі за цим показником.