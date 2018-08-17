Відпав двигун: китайський Boeing здійснив жорстку посадку на Філіппінах (фото)

08:08, 17 серпня 2018
Світ
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Китайський літак втратив двигун при посадці на Філіппінах / фото twitter.com/JacdecNew

Як повідомляє CGTN, при посадці у літака відпав один з двигунів. Згідно зі звітами, Boeing близько години кружляв над аеропортом перш ніж здійнити посадку.

Як повідомили на офіційній сторінці авіакомпанії у соцмережі Weibo, після приземлення було проведено евакуацію 157 пасажирів та 8 членів екіпажу літака, ніхто не постраждав.

Інцидент не призвів до закриття злітно-посадкової смуги.

Як повідомляв УНІАН, у Чилі, Перу і Аргентині вісім літаків екстрено приземлилися через повідомлення про бомби на бортах.

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Теги: #літак#Філіппіни#двигун