Відпав двигун: китайський Boeing здійснив жорстку посадку на Філіппінах (фото)

Після приземлення було проведено евакуацію 157 пасажирів та 8 членів екіпажу літака, ніхто не постраждав.

Пасажирський літак Boeing 737-800 китайської авіакомпанії Xiamen Airlines здійснив аварійну посадку в аеропорті Маніли на Філіппінах.

Як повідомляє CGTN, при посадці у літака відпав один з двигунів. Згідно зі звітами, Boeing близько години кружляв над аеропортом перш ніж здійнити посадку.

Xiamen Airlines B737-800 (B-5498) received unknown damage when it overran runway 24 (lengh 3410 m) at Manila-Intl Airport (RPLL), Philippines. Darkness and rainy conditions prevailed at the time. Flight #MF8667 came from Xiamen. No injuries reported. https://t.co/n4slDQsNIppic.twitter.com/snpPi9QENC — JACDEC (@JacdecNew) August 16, 2018

Як повідомили на офіційній сторінці авіакомпанії у соцмережі Weibo, після приземлення було проведено евакуацію 157 пасажирів та 8 членів екіпажу літака, ніхто не постраждав.

Інцидент не призвів до закриття злітно-посадкової смуги.

Як повідомляв УНІАН, у Чилі, Перу і Аргентині вісім літаків екстрено приземлилися через повідомлення про бомби на бортах.