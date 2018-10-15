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У Великобританії через шторм пілоту довелося саджати літак боком (відео)

09:50, 15 жовтня 2018
Світ
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Ілюстрація \ REUTERS

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Як йдеться в сюжеті ТСН, потужний вітер здував "Боїнг", під час приземлення літак хилився то в один, то в інший бік. В кінці дивом сів боком.

Шторм Каллум забрав життя щонайменше двох британців. Нині лютує в Уельсі, велика вода затопила цілі поселення і викликали масштабні зсуви.

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Теги: #шторм#самолет#Великобританія