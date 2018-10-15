У Великобританії через шторм пілоту довелося саджати літак боком (відео)
09:50, 15 жовтня 2018Світ
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Цей шторм вже забрав життя щонайменше двох британців.
Ілюстрація \ REUTERS
Небезпечну посадку у Великобританії здійснив пілот літака через шторму Каллум. Шокуючі кадри зняли в аеропорту Брістоля.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, потужний вітер здував "Боїнг", під час приземлення літак хилився то в один, то в інший бік. В кінці дивом сів боком.
Шторм Каллум забрав життя щонайменше двох британців. Нині лютує в Уельсі, велика вода затопила цілі поселення і викликали масштабні зсуви.
Через шторм у Великій Британії пілоту довелося садити літак боком
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