У Великобританії через шторм пілоту довелося саджати літак боком (відео)

Цей шторм вже забрав життя щонайменше двох британців.

Небезпечну посадку у Великобританії здійснив пілот літака через шторму Каллум. Шокуючі кадри зняли в аеропорту Брістоля.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, потужний вітер здував "Боїнг", під час приземлення літак хилився то в один, то в інший бік. В кінці дивом сів боком.

Шторм Каллум забрав життя щонайменше двох британців. Нині лютує в Уельсі, велика вода затопила цілі поселення і викликали масштабні зсуви.