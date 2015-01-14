Російський університет оголосив конкурс творів про горді "ватники"
16:10, 14 січня 2015Світ
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Алтайський державний університет оголосив конкурс творів про нібито Другу світову війну, в темах якого фігурують пропагандистські штампи російсько-українського конфлікту.
В Росії намагаються прив'язати символіку терористів до ВВВ / facebook/koloradai
Про це повідомляється на сайті університету.
Зокрема, серед запропонованих претендентам тем для науково-публіцистичних та творчих робіт можна знайти такі як "Горде ім'я - «ватник»" і "Ми - не "колоради". Ми - нащадки дідів і батьків з Георгіївськими хрестами!".
Читайте такожРосія завалила Крим антиукраїнською літературою (фото)Перша тема, як стверджується в повідомленні, присвячена "вмінню росіян мужньо переносити лиха війни".
Раніше німецькі журналісти з'ясували, що використовуваного російською пропагандою висловлювання Бісмарка про "підрив могутності Росії відділенням від неї України" ніколи не існувало.
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