Про це повідомляється на сайті університету.

Зокрема, серед запропонованих претендентам тем для науково-публіцистичних та творчих робіт можна знайти такі як "Горде ім'я - «ватник»" і "Ми - не "колоради". Ми - нащадки дідів і батьків з Георгіївськими хрестами!".

Читайте такожРосія завалила Крим антиукраїнською літературою (фото)Перша тема, як стверджується в повідомленні, присвячена "вмінню росіян мужньо переносити лиха війни".

Раніше німецькі журналісти з'ясували, що використовуваного російською пропагандою висловлювання Бісмарка про "підрив могутності Росії відділенням від неї України" ніколи не існувало.