Втопити док, "загубити" два літаки і заглохнути посеред океану: подвиги єдиного авіаносця РФ "Адмірал Кузнєцов" (відео)

У Росії під час ремонту авіаносця «Адмірал Кузнєцов» затонув найбільший у світі плавучий док.

Під час аварії впали два крани, один з яких впав на авіаносець, пробивши в ньому діру.

У соцмережах припустили, що почалося постання машин, і пригадали «Адміралу Кузнєцову» інші подвиги.

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Єдиний авіаносець РФ два роки тому насмішив весь світ своїм чорним димом, коли проходив біля берегів Сирії. Інтернет-користувачі не могли вирішити, на чому працює крейсер - на вугіллі або дровах.

Згодом "гроза НАТО" взагалі заглохла посеред шляху, і його змушені були тягнути додому на буксирі.

Також якось у Середземному морі розбився МіГ-29, який злетів з цього ж корабля. А у грудні 2016 російський винищувач Су-33 викотився за межі палуби і розбився у морі.

Business Insider включив «Адмірала Кузнєцова» в список найгірших авіаносців у світі.