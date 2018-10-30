З єдиним російським авіаносцем "Адмірал Кузнєцов" сталася НП, є постраждалі

Затонув плавучий док, крім того, впали два баштові крани, один із них - на авіаносець.

У ніч на 30 жовтня в селищі Росляково Мурманської області РФ сталося надзвичайна подія з авіаносцем "Адмірал Кузнєцов".

За інформацією місцевого видання СеверПост, інцидент стався близько півночі на 82-му судноремонтному заводі під час постановки авіаносця "Адмірал Кузнєцов" в плавучий док - ПТ-50.

В результаті сам док затонув, крім того, впали два баштові крани, один із них - на авіаносець.

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Як передає видання, в російській соцмережі один із співробітників підприємства уточнив, що чотирьох людей вдалося витягнути з води.

Пізніше СеверПост повідомив про трьох постраждалих і одного зниклого безвісти. За непідтвердженими даними, робітники могли потрапити у воду. Не виключено, що можуть бути й загиблі.

Також повідомляється, що близько 70 осіб були евакуйовані з території судоремонтного заводу. Іде рятувальна операція за участю військових та МНС. Офіційних підтверджень НП немає, в мерії Мурманська відмовилися коментувати подію.

Як пише Бі-Бі-Сі, на 82-му судноремонтному заводі повідомили, що через перебої в подачі електроенергії цистерни плавучого дока заповнилися водою, і док пішов під воду. Сам крейсер при цьому не постраждав.

"Корпус корабля в результаті інциденту на 82-му заводі не постраждав. Корабель в штатному режимі буксирується до свого причалу на 35-му заводі в Мурманську для продовження планових ремонтних робіт", - сказав представник заводу.

Як зазначає Голос Америки, док почав тонути під час виходу з нього "Адмірала Кузнєцова".

ПД-50 був єдиним у своєму класі, який міг приймати судна ВМФ Росії на зразок ракетного крейсера "Петро Великий" і авіаносного крейсера "Адмірал Кузнєцов".

ПД-50 був побудований в 1980 році у Швеції на замовлення військово-морського флоту СРСР. Ширина дока становить 67 метрів, довжина – 330 метрів, вантажопідйомність - 80 тис. тонн, він призначений для ремонту великих надводних кораблів і підводних човнів.

Раніше УНІАН повідомляв, що Міноборони Росії і Об'єднана суднобудівна корпорація підписали контракт на ремонт єдиного авіаносного крейсера Росії «Адмірал Кузнєцов».