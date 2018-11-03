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Оголошено переможницю конкурсу краси "Міс Земля-2018"

22:25, 03 листопада 2018
Світ
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Конкурс проходив у Манілі - столиці Філліпін / фото facebook.com/MissEarth

Про це повідомляється у Facebook конкурсу. Нагородження пройшло в Манілі. Як пише Rappler, 23-річна «Міс Земля-2018» вивчає маркетинг в університеті і вільно говорить англійською.

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Раніше в Києві відбувся конкурс Miss Ukraine plus size. У ньому взяли участь 26 пишних українок.

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Теги: #Земля#конкурс краси