Оголошено переможницю конкурсу краси "Міс Земля-2018"

23-річна дівчина займається маркетингом і вільно володіє в'єтнамською та англійською мовами.

Титул «Міс Земля-2018» завоювала представниця В'єтнаму Фіонг Кхань Нгуєн.

Про це повідомляється у Facebook конкурсу. Нагородження пройшло в Манілі. Як пише Rappler, 23-річна «Міс Земля-2018» вивчає маркетинг в університеті і вільно говорить англійською.

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