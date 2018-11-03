Оголошено переможницю конкурсу краси "Міс Земля-2018"
22:25, 03 листопада 2018Світ
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23-річна дівчина займається маркетингом і вільно володіє в'єтнамською та англійською мовами.
Конкурс проходив у Манілі - столиці Філліпін / фото facebook.com/MissEarth
Титул «Міс Земля-2018» завоювала представниця В'єтнаму Фіонг Кхань Нгуєн.
Про це повідомляється у Facebook конкурсу. Нагородження пройшло в Манілі. Як пише Rappler, 23-річна «Міс Земля-2018» вивчає маркетинг в університеті і вільно говорить англійською.
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