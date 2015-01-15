Творець фрази «Je suis Charlie» має намір оформити на неї авторські права

Про це повідомив адвокат дизайнера Міріам Витукевич-Себбан, передає ТАСС.

"Йоакім Ронсен скористається своїм авторським правом, щоб поставити під контроль використання цього гасла і постаратися зберегти його первісний сенс", - сказав адвокат.

Раніше європейська влада відхилила більше сотні запитів на реєстрацію в якості товарного знака фрази "Je suis Charlie" (в перекладі з французького "Я - Шарлі"), що стала всесвітньо відомою після нападу на редакцію сатиричної газети Charlie Hebdo у Парижі.

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Теракт стався 7 січня. В результаті нападу загинули 12 осіб - десять журналістів і двоє поліцейських, ще 11 людей отримали поранення. За карикатури на пророка Мухаммеда ісламісти вбили все керівництво сатиричного журналу і його засновників.

Слоган "Je suis Charlie" став всесвітньо відомим в той же день, коли на численні мітинги солідарності з жертвами теракту деякі з присутніх принесли саморобні плакати з цією фразою.