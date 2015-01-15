Виклики міжнародної безпеки набувають глобального характеру - Грібаускайте



Таку оцінку ситуації у світі дала сьогодні на зустрічі з експертами ЄС і НАТО, які прибули на організовану Литвою традиційну січневу ”Снігову зустріч” (Snow Meeting), президент балтійської республіки Даля Грібаускайте, повідомляє ТАСС.

”Виклики міжнародної безпеки стають все більш глобальними і знаходять нові форми і прояви”, - заявила вона. Грібаускайте, за повідомленням її прес-служби, вважає, що в таких умовах для пошуку відповіді на них ”особливо важливо об'єднувати зусилля тих, хто формує зовнішню політику, і задіяти напрацювання експертів”.

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Неформальний форум ”Снігова зустріч” організовується Вільнюсом увосьме. На думку литовського зовнішньополітичного відомства, він є привабливим майданчиком для живих дискусій і зацікавленого обміну думками. У дискусіях беруть участь глави МЗС Литви, Латвії, Естонії та Словаччині - Лінас Лінкявічюс, Едгарс Рінкевич, Кейт Пентус-Розіманнус, Мирослав Лайчак, заступник генсека НАТО Александр Вершбоу, кілька десятків експертів.

”На полях” заходу проводяться також двосторонні зустрічі, зокрема глава МЗС Литви зустрівся з Вершбоу. Партнери, згідно прес-службі МЗС, обговорили реалізацію прийнятих на саміті НАТО в Уельсі заходів щодо зміцнення колективної безпеки та адаптації дій альянсу до нових умов. ”Важливо оперативно і послідовно проводити прийняті в Уельсі рішення. Це має першорядне значення для трансатлантичної безпеки і Балтійського регіону”, - заявив Лінкявічюс.