На Кубу вперше за півстоліття прибула делегація Конгресу США

Це перший візит американських конгресменів в карибську державу з часу розриву дипломатичних відносин між Вашингтоном і Гаваною в 1961 році, повідомляє Deutsche Welle.

Глава делегації - сенатор Патрік Ліхі з Вермонта заявив, що мета його місії - вивчити можливість розширення співробітництва між США та Кубою і переконати кубинських лідерів звернути увагу на питання, що цікавлять американців і їх представників у Конгресі.

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"Всі ми раніше бували на Кубі приватним чином. Ми твердо підтримуємо нову політику Барака Обами відносно Куби", - заявив після прильоту глава делегації сенатор Патрік Ліхі.

17 грудня минулого року Барак Обама і Рауль Кастро в одночасних телевиступах оголосили про майбутнє відновлення дипломатичних відносин між Вашингтоном і Гаваною.