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У Лондоні п’яний водій двоповерхового автобуса протаранив зупинку: десятки постраждалих (відео)

04:05, 12 листопада 2018
Світ
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Водій автобуса заарештований за підозрою в наркотичному або алкогольному сп'янінні / фото: Robbie baker via Twitter

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«Двоповерховий лондонський рейсовий автобус із п’яним водієм за кермом у неділю врізався у групу машин, а потім в’їхав у автобусну зупинку Вест Кройдон. Поранень зазнали 20 осіб, а 18 із них – госпіталізовано», - йдеться в повідомленні. Про це інформує Sunday Express.

Британські силовики відразу арештували п’яного винуватця інциденту та доставили його у поліцейський відділок. 

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Теги: #ДТП#Лондон#автобус