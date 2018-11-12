У Лондоні п’яний водій двоповерхового автобуса протаранив зупинку: десятки постраждалих (відео)

Британські силовики відразу арештували п’яного винуватця інциденту та доставили його у поліцейський відділок.

У Лондоні п’яний водій рейсового автобуса зіткнувся із групою автомобілів та в’їхав у зупинку, травмувавши при цьому десятки осіб.

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«Двоповерховий лондонський рейсовий автобус із п’яним водієм за кермом у неділю врізався у групу машин, а потім в’їхав у автобусну зупинку Вест Кройдон. Поранень зазнали 20 осіб, а 18 із них – госпіталізовано», - йдеться в повідомленні. Про це інформує Sunday Express.

Британські силовики відразу арештували п’яного винуватця інциденту та доставили його у поліцейський відділок.