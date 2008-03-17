ООН: льодовики у світі почали танути вдвічі швидше

Фахівці стурбовані, що танення льодовиків відбувається в світі безпрецедентними темпами, в середньому подвоївшись в 2005-2006 роках у порівнянні з 2004-2005 роками.

Як повідомляє Програма ООН з навколишнього середовища, швидке танення льодовиків загрожує екосистемам і веде до зміни клімату.

За даними ООН, у 1980-1999 роках середньорічне танення льодовиків становило 0,3 метра, досягнувши 0,5 метра до 2000 року, а зараз прискорилося до 1,5 метра. Дані наводяться за наслідками моніторингу стану найбільших льодовиків у всіх частинах світу.

Найдраматичніші процеси танення льодовиків відзначено в Європі. Так, норвезький льодовик Брейдалбліккбреа (Breidalblikkbrea) в 2006 році втратив більше трьох метрів, що в 10 разів більше, ніж в 2005 році.

Загрозливі танення льодовиків помічені в Австрії, Швейцарії, Швеції, Франції, Італії та Іспанії.

У зоні Гімалайських гір "багато льодовиків можуть взагалі зникнути при збереженні нинішнього рівня потеплення клімату", що критично торкнеться життя мільйонів і навіть мільярдів людей, цитує повідомлення РІА Новости.

"Нинішня тенденція танення льодовиків дозволяє припустити, що такі річки як Ганг, Інду, Брахмапутра (найвисокогірніша річка в світі) та інші річки, що перетинають північну рівнину Індії, можуть стати сезонними річками в найближчому майбутньому внаслідок кліматичних змін", - вважають автори доповіді.

Тема зміни клімату в результаті глобального потепління включена до пріоритетів Об`єднаних Націй, починаючи з 2007 року.