Американці вирішили виробляти автомати Калашникова

Як повідомляє CNN, воно почнеться в другому кварталі 2015 року. Крім автоматів в США будуть випускатися та гладкоствольні мисливські карабіни, які раніше возили з Росії, пише Lenta.ru.

Читайте такожЛавров випадково визнав поставки російської зброї в Україну

За словами виконавчого директора RWC Томаса Маккроссина, приводом для такого кроку стали американські санкції, які заборонили ввезення на територію США російського вогнепальної зброї. До введення санкцій компанія встигла накопичити на своїх складах значні запаси російської зброї, однак на довгий час їх не вистачить; попит на продукцію «Калашникова» в США залишається досить високим.

З маркуванням " Made in USA американська компанія має намір виробляти автомати, відомі в США під позначенням АК-47. Таку зброю за ліцензії та без в даний час випускається в декількох країнах світу. Які саме мисливські карабіни будуть випускатися в США, Маккроссин не уточнив. За його словами, в даний час компанія RWC, якій належить бренд Kalashnikov USA, займається пошуком майданчика, де буде розміщено виробництво.