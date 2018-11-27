Прокурори розірвали угоду про співпрацю з Манафортом (відео)

У чому саме збрехав Манафорт, слідство не повідомляє.

Прокурори з команди спецпрокурора Роберта Мюллера заявили про скасування угоди про співпрацю з колишнім керівником передвиборного штабу Дональда Трампа Полом Манафортом.

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Про це повідомляє The Washington Post.

"Після підписання угоди про визнання своєї провини Манафорт здійснив федеральні злочини, збрехавши Федеральному бюро розслідувань та Спеціальному прокурору з різних питань, що є порушенням угоди", - йдеться в заяві прокурорів.

У чому саме збрехав Манафорт, слідство не повідомляє. Але звинувачення наполягатиме на тому, щоб суд негайно виніс вирок колишньому раднику Трампа.

Пол Манафорт, зі свого боку, заперечує звинувачення у брехні. Його адвокати заявили, що він "надав інформацію уряду, прагнучи виконати свої зобов'язання згідно з угодою про співпрацю".