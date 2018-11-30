ВПС Бельгії перехопили над Балтикою російські винищувачі (відео)

За даними Міноборони Бельгії, російські винищувачі Су-27 намагалися пролетіти над Балтійським морем без плану польоту.

Винищувачі ВПС Бельгії перехопили над Балтикою російські військові літаки. Про це повідомляється в акаунті ВПС Бельгії в Twitter. За інформацією Брюсселя, російські винищувачі Су-27 (за позначенням НАТО - Flanker) намагалися пролетіти над Балтійським морем "без подання плану польоту". Yesterday, #F16@beairforce, currently deployed in the #Baltic Region 🇪🇪🇱🇹🇱🇻 to safeguard the integrity of @NATO airspace, intercepted #Russian Flanker Jets flying w/o flight plan. Our mission @BelgiumDefence is to protect your security pic.twitter.com/JBjFxSLXTc — Belgian Air Force🇧🇪 (@BeAirForce) November 29, 2018 Раніше США показали відео, як Су-27 Росії перехопив американський літак.

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