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ВПС Бельгії перехопили над Балтикою російські винищувачі (відео)

08:37, 30 листопада 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляється в акаунті ВПС Бельгії в Twitter. За інформацією Брюсселя, російські винищувачі Су-27 (за позначенням НАТО - Flanker) намагалися пролетіти над Балтійським морем "без подання плану польоту".

Раніше США показали відео, як Су-27 Росії перехопив американський літак.

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Теги: #Росія#винищувач#НАТО