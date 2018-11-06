Business Insider: США показали відео, як Су-27 Росії перехопив американський літак

У Вашингтоні назвали російську поведінку невиправданою і небезпечною.

Російський Су-27 зробив небезпечний маневр перед американським літаком-розвідником EP-3 Aries, який бере участь у військових навчаннях НАТО в повітряному просторі над Чорним морем.

Військово-морські сили США опублікували відео інциденту, на якому чітко видно, як російський винищувач робить різкий поворот перед американським літаком. Його реактивні двигуни таким чином створили турбулентність, яка поставила американську машину поруч під загрозу, пише Business Insider.

Видання пояснює, що саме з цієї причини під час навчань літаки намагаються тримати дистанцію, щоб не нашкодити один одному. В заяві ВМС США назвали інцидент з російським винищувачем «небезпечною» поведінкою.

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«Це перехоплення було визначене як небезпечне, тому що Су-27 зробив поворот на високій швидкості прямо перед американським літаком, що поставило наших пілотів і екіпаж під ризик», - йдеться в заяві.

При цьому, американська сторона, що російське перехоплення тривало приблизно 25 хвилин. Прес-секретар Пентагона розповів Business Insider, що літак Росії «не виходив на радіозв’язок», порушуючи тим самим норми повітряних перехоплень. Подібні ситуації зазвичай вирішуються вербально. Але російські пілоти навіть не намагалися цього зробити. В Пентагоні запевнили, що не було жодної причини для такої небезпечної поведінки з боку Су-27.