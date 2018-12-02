Поліція Ізраїлю підозрює Нетаньягу в корупції – сам прем'єр все заперечує

У поліції заявили, що є достатня кількість доказів, що вказують на підкуп, шахрайство та зловживання повноваженнями з боку Нетаньягу і його дружини.

Поліція Ізраїлю рекомендує пред'явити прем'єр-міністру та голові Міністерства оборони країни Біньяміну Нетаньягу нові звинувачення в корупції, але сам прем'єр все заперечує.

Про це заявила поліція в неділю, 2 грудня, передає Deutsche Welle.

Зокрема, прем'єр підозрюється в тому, що в 2014-2017 роках на посаді міністра зв'язку надавав правові привілеї ізраїльській телекомунікаційній компанії Bezeq, а в обмін на це новинний портал Walla, який належить їй, повідомляв про Нетаньягу в позитивному ключі.

Передбачається, що таким чином Bezeq, проти власника якого Шауля Єловіча також рекомендується пред'явити звинувачення, міг незаконно отримати сотні мільйонів євро.

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Крім того, нинішній глава урядів Ізраїлю та його близьке оточення підозрюються у впливі на те, хто призначався на посади в керівництві Walla. Рішення про порушення справи повинна прийняти прокуратура Ізраїлю.

Нетаньягу всі звинувачення заперечує. На своїй сторінці у Twitter він заявив, що рекомендація поліції пред'явити йому і його дружині звинувачення в корупції не має юридичної сили і зовсім недавно компетентні органи відхилили подібні рекомендації проти низки громадських діячів. Він висловив упевненість, що "компетентні органи після вивчення справи дійдуть до такого ж висновку".

Раніше поліція, після проведення дворічного розслідування, вже рекомендувала пред'явити Нетаньягу звинувачення в корупції. Тоді мова йшла про можливі отримання розкішних подарунків вартістю в десятки тисяч доларів від багатих меценатів, а також про таємну змову з власником однієї з ізраїльських газет. Ці підозри прем'єр-міністр також відкидав.