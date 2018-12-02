В Петербурзі відбулися мітинги проти російської воєнної агресії щодо України

В акції взяли участь близько 50 осіб, активістів низки опозиційних організацій.

У другому найбільшому місті Росії Санкт-Петербурзі відбулися пікети проти російської воєнної агресії щодо України.

Як повідомляє Російська служба Радіо Свобода, у пікетах у центрі, на Невському проспекті, по черзі взяли участь близько 50 осіб, активістів низки опозиційних організацій. Акція тривала близько трьох годин замість запланованої однієї.

Організатор пікетів, активістка петербурзької демократичної організації «Солідарність» Ольга Смирнова назвала захоплення російськими силовиками українських моряків черговою спробою Росії збільшити зону окупації українських територій.

Учасники пікетів вимагали звільнити і повернути на батьківщину українських моряків, повернути Україні її захоплене майно, припинити морську блокаду портів України в Азовському морі і покарати винних у захопленні українських кораблів.

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Активісти зауважували, що за українськими моряками мають визнати статус військовополонених, натомість їх судять як цивільних осіб, які вчинили кримінальний злочин.

Учасники акції також висловлювали обурення діями російських військових, які відкрили вогонь по іноземних – українських – кораблях, що не становили загрози Росії.

В Росії як єдиний різновид публічної акції, яка не вимагає узгодження з владою, дозволений одиничний пікет. Учасники нинішнього заходу, щоб уникнути звинувачень у «масовій акції», не вдавались до розтягування вздовж проспекту на достатній відстані одне від одного, а змінювали одне одного з різними плакатами в одному місці.