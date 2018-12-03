Голова британської розвідслужби застеріг Росію, назвавши її у числі ворогів Заходу

Він попередив Росію, щоб вона не недооцінювала рішучість і можливості, які є у Британії та її союзників.

Росія увійшла до низки ворогів, які вважають себе у стані “постійного протистояння” із Заходом.

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Про це заявив керівник британської служби закордонної розвідки МІ6 Алекс Янгер, передає Голос Америки. "Я повинен наголосити, що хоча російська держава намагається нас дестабілізувати, ми не прагнемо дестабілізувати Росію. Ми не шукаємо загострення”, - сказав він.

При цьому голова MI6 застеріг, щоб Росія “чи будь-яка інша держава з намірами підірвати наш спосіб життя, не недооцінювала нашу рішучість, або можливості, які є у нас, чи у наших союзників”.

Це лише другий великий публічний виступ Янгера з часу його призначення на посаду 2014 року.

Значна частина промови була пов’язана з Росією з огляду на застосування нервово-паралітичної отрути при спробі вбивства російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля в містечку Солсбері у березні.

“Російська держава застосувала хімічну зброю військового зразка на території Великобританії”, - підкреслив Алекс Янгер. Посадовець наголосив: “Ми маємо намір підвести російську державу до висновку, що які б вигоди вона не вбачала у таких діях, вони не варті ризику”.