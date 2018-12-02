этот материал доступен на русском

Британія запідозрила російських журналістів у шпигунстві

16:51, 02 грудня 2018
Світ
720 0
Журналіст "Першого каналу" Тимур Сіразієв на тлі секретного об'єкта / скріншот Daily Mail

Міністерство оборони Великобританії запідозрило журналістів Російської Федерації в шпигунстві після того, як вони намагалися проникнути на одну з військових баз країни.

Про це повідомляє Daily Mail.

За їх даними, 21 листопада камери відеоспостереження військової бази в графстві Беркшир зняли журналіста "Першого каналу" Тимура Сіразієва і оператора Дмитра Волкова в районі штаб-квартири 77-ї бригади збройних сил Великобританії, що займається питаннями кібербезпеки. Повідомляється, що російські журналісти зі свого автомобіля вели відеозйомку.

скріншот Daily Mail

Силовики негайно поінформували міністра оборони Гевіна Вільямсона, після чого почалося розслідування інциденту.

Військовим розіслали фото російського журналіста і попередили про необхідність уникати розмов і будь-якої взаємодії з ним, а також негайно повідомляти поліції про його появу біля військових об'єктів.

скріншот Daily Mail

Слід зазначити, що 77-ї бригада займається кібербезпеки, боротьбою з терористичною пропагандою в інтернеті, психологічними операціями, а також роботою в соціальних мережах. Після зйомок в ефірі телеканалу був показаний сюжет про британську "фабрику тролів", в якій фігурувала ця бригада.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Росія#Великобританія#шпіонаж