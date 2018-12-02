Британія запідозрила російських журналістів у шпигунстві

Журналісти "Першого каналу" зі свого автомобіля вели відеозйомку штаб-квартири 77-ї бригади ЗС Британії, яка займається питаннями кібербезпеки.

Міністерство оборони Великобританії запідозрило журналістів Російської Федерації в шпигунстві після того, як вони намагалися проникнути на одну з військових баз країни.

Про це повідомляє Daily Mail.

За їх даними, 21 листопада камери відеоспостереження військової бази в графстві Беркшир зняли журналіста "Першого каналу" Тимура Сіразієва і оператора Дмитра Волкова в районі штаб-квартири 77-ї бригади збройних сил Великобританії, що займається питаннями кібербезпеки. Повідомляється, що російські журналісти зі свого автомобіля вели відеозйомку.

Силовики негайно поінформували міністра оборони Гевіна Вільямсона, після чого почалося розслідування інциденту.

Військовим розіслали фото російського журналіста і попередили про необхідність уникати розмов і будь-якої взаємодії з ним, а також негайно повідомляти поліції про його появу біля військових об'єктів.

Слід зазначити, що 77-ї бригада займається кібербезпеки, боротьбою з терористичною пропагандою в інтернеті, психологічними операціями, а також роботою в соціальних мережах. Після зйомок в ефірі телеканалу був показаний сюжет про британську "фабрику тролів", в якій фігурувала ця бригада.