ООН: на Донбасі за час збройного конфлікту загинули 4771 людина

Про це йдеться у доповіді Управління ООН із координації гуманітарних питань, передає радіо "Свобода".

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У доповіді, яка охоплює період від 13 до 26 грудня, повідомляється, що останнім часом різко зросла кількість внутрішньо переміщених осіб – їх 610 тис. До сусідніх країн виїхали майже 594 тис. громадян України.

На територіях Донецької і Луганської областей, охоплених конфліктом, проживає близько 5,2 млн людей.

У звіті йдеться, що режим припинення вогню на сході України постійно порушується. «У цілому інтенсивність обстрілів знизилася, але переміщення людей далі зростає, що спричиняє серйозну стурбованість щодо цивільної безпеки», – підкреслюється в документі.