Росія може призупинити членство в ПАРЄ на рік

Про це заявив голова Держдуми РФ Сергій Наришкін в Страсбурзі під час прес-конференції з головою ПАРЄ Анн Брассер, передає "Апостроф".

Читайте такожЗМІ: Росія може остаточно вийти зі складу ПАРЄ

Сергій Наришкін назвав позбавлення російської делегації права голосу на сесіях ПАРЄ дискримінацією, а також порушенням міжнародного права і прав людини.

У свою чергу, Анн Брассер підкреслила, що анексія Криму була порушенням існуючих норм міжнародного права. За її словами, санкції у відношенні делегацій, які порушують критерії ПАРЄ, не суперечать правилам та принципам асамблеї.

Як повідомляв УНІАН, російська делегація була позбавлена права голосу, а також можливості працювати в керівних структурах асамблеї 10 квітня 2014 року на знак «засудження і несхвалення дій РФ щодо України».