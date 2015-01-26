Росія може призупинити членство в ПАРЄ на рік
Росія на рік призупинить роботу в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), якщо не будуть повністю підтверджені повноваження російської делегації.
Про це заявив голова Держдуми РФ Сергій Наришкін в Страсбурзі під час прес-конференції з головою ПАРЄ Анн Брассер, передає "Апостроф".
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Сергій Наришкін назвав позбавлення російської делегації права голосу на сесіях ПАРЄ дискримінацією, а також порушенням міжнародного права і прав людини.
У свою чергу, Анн Брассер підкреслила, що анексія Криму була порушенням існуючих норм міжнародного права. За її словами, санкції у відношенні делегацій, які порушують критерії ПАРЄ, не суперечать правилам та принципам асамблеї.
Як повідомляв УНІАН, російська делегація була позбавлена права голосу, а також можливості працювати в керівних структурах асамблеї 10 квітня 2014 року на знак «засудження і несхвалення дій РФ щодо України».