ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу до кінця року через анексію Криму

Парламентська Асамблея Ради Європи позбавила російську делегацію права голосу і зборонила росіянам займати керівні посади в ПАРЄ до кінця року через підтримку російськими депутатами дій щодо окупації та анексії Криму Москвою.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, це рішення ухвалено під час слухань на сесії ПАРЄ в Страсбурзі, участь в яких російська делегація не брала.

За таке рішення проголосували 145 членів ПАРЄ.

"У січні ми повернемося до цього питання і заборона голосування може бути подовжена. Має бути поетапний підхід до питання санкцій", - сказав доповідач Штефан Шеннах з Австрії.

Читайте такожПАРЄ ухвалила резолюцію із засудженням анексії Криму Росією

Співдоповідач ПАРЄ по Україні Марієтта Пурбе-Лундін (Швеція) наголосила, що "Рада Європи заснована на цінностях і верховенстві права. Чи Росія їх дотримується? Ні! Чи Росія керується нормами міжнародного права? Ні! Чи депутати російського парламенту голосували за ненадання права Путіну вводити війська на всю територію України? Ні! Чи вони голосували проти рішення Путіна приєднати Крим до Росії? Ні! Чи Росія хоче діалогу? Ні!".

"Російські делегати навіть не присутні у цьому залі. Вони не хочуть деескалації ситуації. Що хоче Росія - пів-України чи всю Україну? Ми потребуємо сильніших санкцій, а не лише призупинки прав голосувати для російської делегації", - додала вона.

Глава української делегації Іван Попеску заявив, що не можна визнавати ані кримського референдуму про відокремлення від України, ані подальшої анексії півострова Росією.

Читайте такожУгорський делегат ПАРЄ назвав Україну "штучною державою" і висунув претензії на Закарпаття

"Референдум у Криму не може бути визнаним. Будь-яке відділення частин держави можливе лише на підставі всеукраїнського референдуму. Ми закликаємо до реагування. Щоб ніхто не опинився в нашій ситуації і не став об'єктом російської інтервенції", - сказав Попеску.

Делегат від Норвегії Інгерд Шоу заявила: "Норвегія рішуче засуджує анексію Криму. Але чи треба нам вдаватися до виключення російської делегації з ПАРЄ? Ні, цього не варто робити. Виключення Росії з багатосторонніх механізмів - це не шлях уперед. Але ми не можемо стояти мовчки, коли міжнародні норми так грубо порушуються".

Водночас, представники РФ заявили, що російська делегація не з'явилася на обговорення ПАРЄ питання про перегляд повноважень РФ в Асамблеї, тому що вважають це "політичним фарсом".

Читайте такожПушков вважає обговорення України в ПАРЄ "хибним"

"Ми вважаємо, що в цьому політичному фарсі брати участь безглуздо. Ми не бачимо жодних причин, з яких ми повинні брати участь у цій інквізиції. Якщо вони прагнуть відігравати роль інквізиторів, нехай грають її самі, а в даний момент ми обговорюємо, чи виходити взагалі Росії чи лишатися в Парламентській Асамблеї Ради Європи", - сказав журналістам глава російської делегації в ПАРЄ, голова комітету Держдуми у закордонних справах Олексій Пушков.

"У нас тут є друзі, які розуміють глибоко лицемірний і фіктивний характер цього обговорення. Нам не хотілося б їх кидати, тому що вони вважають, що все-таки перебування Росії в ПАРЄ - це важливо", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у середу ПАРЄ ухвалила резолюцію із засудження російської окупації і анексії Криму і закликала Москву вивести з півострова свої збройні сили.