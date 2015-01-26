Столтенберг проведе закриту зустріч з Могеріні

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на повідомлення Північноатлантичного альянсу. Згідно з повідомленням, присутність журналістів на переговорах не передбачена. У повідомленні говориться, що після зустрічі будуть оприлюднені тільки фотознімки з переговорів.

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Напередодні, у постійному представництві України при Альянсі повідомили, що Україна ініціює скликання екстреного засідання комісії з НАТО у зв'язку з діями бойовиків на сході країни, в понеділок, 26 січня.

Сьогодні також очікується і засідання глав МЗС країн Євросоюзу, на якому буде обговорюватися питання забезпечення безпеки України та посилення тиску на Росію.