У НАТО обговорять потенційну ядерну загрозу з боку Росії - ЗМІ

Міністри оборони країн НАТО в лютому проведуть зустріч, в ході якої будуть обговорюватися потенційні ядерні загрози з боку Росії.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на газету Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung(FAS).

У нараді групи ядерного планування альянсу візьмуть участь глави військових відомств країн-членів НАТО за винятком Франції.

За інформацією видання, головною темою зустрічі стануть часті польоти російських стратегічних бомбардувальників поблизу повітряного простору країн Північної та Східної Європи.

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«Враховуючи стурбованість лідерів цих держав, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі в минулі тижні було підготовлено доповідь з аналізом загроз. В ході обговорення документа належить з'ясувати, які наслідки ці загрози будуть мати для ядерної стратегії альянсу. З Францією, яка не входить до групи ядерного планування, пізніше буде проведено окремі консультації», - зазначає видання.

Як повідомили в НАТО у відповідь на запит FAS, в рамках патрулювання повітряного простору країн Балтії в 2014 році для ідентифікації російських бомбардувальників винищувачі альянсу здійснили понад 150 вильотів - у чотири рази більше, ніж у попередньому році.