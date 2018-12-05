Помер режисер "Володаря перснів"
14:45, 05 грудня 2018Світ
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Новозеландський режисер Джеффрі Мерфі помер у віці 80 років.
Мерфі помер у Новій Зеландії / nzfilm.co.nz
Новозеландський режисер, продюсер і сценарист Джеффрі Мерфі помер 3 грудня в Веллінгтоні. Про це повідомляє Асоціація новозеландського кінематографа.
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Йому було 80 років. Точна причина смерті не названа.
На зйомках "Володаря перснів" Мерфі працював другим режисером. Перший режисер – Пітер Джексон.
Він зняв фільми "До побачення, пиріг зі свининою", "Уту", "Червоний король, білий лицар", "Корпорація "Безсмертя", "У глухому куті", "Чудова сімка".
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