Є речі, які ми терпіти не можемо - МЗС Франції про Росію

«Ми надзвичайно розчаровані», - заявив міністр на зустрічі з журналістами, передає Новая газета.

Фабіус підкреслив, що угоди не дотримуються. «В середу ввечері ми з колегами з Німеччини, України та Росії домовилися про відвід важкого озброєння на лінії, зазначені в Мінських угодах, а в четвер вранці стався штурм Донецького аеропорту і загинули десятки людей <...> у ці вихідні ви бачили, що відбувалося в Маріуполі».

Щодо Росії Фабіус пообіцяв продовжувати колишню політику «жорсткості і діалогу». «Ні в якому разі це не означає, що потрібно воювати з Росією, але є речі, які ми терпіти не можемо», - заявив глава МЗС.

Читайте такожШтайнмайер закликав РФ "зробити все необхідне, щоб ситуація на Донбасі не повністю вийшла з-під контролюТакож Фабіус ще раз закликав сторони поважати Мінські угоди. «Ми хочемо, щоб зберігалися добрі стосунки України з Європою, так і з Росією. Але ми зараз дуже далекі від цього», - визнав міністр.

За словами Фабіуса, президент Олланд, найближчим часом повинен подзвонити Путіну і ще раз висловити свою стурбованість. «Франція продовжить докладати всі можливі зусилля для того, щоб домогтися деескалації конфлікту», - вкотре наголосив міністр закордонних справ.