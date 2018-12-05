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У США сатаністи "доклали" руку диявола до урядової ялинки (фото)

20:57, 05 грудня 2018
Світ
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У США в урядовій будівлі біля ялинки поставили сатанинську статую / FACEBOOK/THE SATANIC TEMPLE - CHICAGO CHAPTER

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Про це повідомляє BBC. 120-сантиметрова скульптурна композиція, що складається зі змії, згорнутої навколо витягнутої руки з яблуком, була встановлена між різдвяною ялинкою та юдейським свічником.

Влада штату пояснила установку статуї тим, що храм Сатани має ті ж права, що і інші релігійні об'єднання США.

Розміщення сатанинської символіки біля ялинки зазнало критики та осуду з боку іллінойського сімейного руху.

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Теги: #ялинка#сатаністи