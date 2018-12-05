У США сатаністи "доклали" руку диявола до урядової ялинки (фото)

Влада пояснила установку чорної статуї тим, що храм Сатани має ті ж права, що і інші релігійні об'єднання США.

Група сатаністів розмістила свій символ в урядовій будівлі штату Іллінойс в США, позначивши початок святкового сезону. Читайте такожСатаністи вимагали $50 мільйонів у Netflix і Warner Bros. через статую диявола Про це повідомляє BBC. 120-сантиметрова скульптурна композиція, що складається зі змії, згорнутої навколо витягнутої руки з яблуком, була встановлена між різдвяною ялинкою та юдейським свічником. Влада штату пояснила установку статуї тим, що храм Сатани має ті ж права, що і інші релігійні об'єднання США. Розміщення сатанинської символіки біля ялинки зазнало критики та осуду з боку іллінойського сімейного руху.

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