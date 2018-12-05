У США сатаністи "доклали" руку диявола до урядової ялинки (фото)
20:57, 05 грудня 2018Світ
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Влада пояснила установку чорної статуї тим, що храм Сатани має ті ж права, що і інші релігійні об'єднання США.
У США в урядовій будівлі біля ялинки поставили сатанинську статую / FACEBOOK/THE SATANIC TEMPLE - CHICAGO CHAPTER
Група сатаністів розмістила свій символ в урядовій будівлі штату Іллінойс в США, позначивши початок святкового сезону.
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Про це повідомляє BBC. 120-сантиметрова скульптурна композиція, що складається зі змії, згорнутої навколо витягнутої руки з яблуком, була встановлена між різдвяною ялинкою та юдейським свічником.
Влада штату пояснила установку статуї тим, що храм Сатани має ті ж права, що і інші релігійні об'єднання США.
Розміщення сатанинської символіки біля ялинки зазнало критики та осуду з боку іллінойського сімейного руху.
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