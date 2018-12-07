Без жодного офіціозу: Джорджа Буша-старшого поховали у Техасі (відео)

Останнє прощання відбулося вже без журналістів – лише у присутності близьких родичів і друзів.

В Америці завершилося кількаденне прощання з Джорджем Бушем-старшим.

41-го президента США поховали на території бібліотеки його імені в Техасі, йдеться в сюжеті ТСН.

Усі живі президенти Сполучених Штатів зустрічаються в одному місці за двох обставин: під час інавгурації одного з них, або смерті. До вашингтонського національного собору разом із ними з’їжджаються з усього світу, зокрема, канцлер Німеччини Ангела Меркель та принц Уельський. До заповненої зали собору подружжя Трампів заходять одними з останніх. Їх зустрічають прохолодно: Обами ще ручкаються, а от Хіларі Клінтон навіть не дивиться в бік нинішнього президента, якому програла на виборах.

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В Америці завершилося кількаденне прощання з Джорджем Бушем-старшим. 41-го президента США поховали на території бібліотеки його імені в Техасі. Уже без журналістів, лише у присутності близьких родичів і друзів. Джордж Буш-старший пішов з життя у 94 роки.

Джорджа Буша-старшого востаннє провозять повз Білий дім. До парканів на вулицях Вашингтона прикипіли сотні людей, один з місцевих художників навіть встиг намалювати картину. "Велика і благородна людина, найкращий батько, давайте ж посміхнемося в нашому горі", - говорив у своєму слові Джордж Буш-молодший.

“Особливе завдання 41” називається рейс президентського літака, що доправляє труну з Бушем-старшим до його улюбленого Техасу. Адже саме 41-м лідером Сполучених Штатів став цей політик. Надзвичайно тонку межу між всенародним урочистим оплакуванням та нав’язливим культом особи американцям щоразу вдається не переходити. Нікого офіційно не звозять стояти у велелюдних чергах перед капітолієм у Вашингтоні чи перед церквою Святого Мартіна в Техасі, куди тисячі приходять віддати останню шану покійному президентові. Традиція прощатися красиво тут виплекана десятиліттями.