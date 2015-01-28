Заходи в Освенцимі продемонстрували ізоляцію Росії – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це сказав президент України Петро Порошенко в ефірі польського телеканалу TVN24 BiS.

"Ми боремося за світову безпеку, а Росія є самотньою. Навіть сьогодні в Освенцимі продемонстровано, що Росія є в ізоляції, а західний світ - разом", - сказав Порошенко.

Він відзначив, що світові держави усвідомлюють, що саме Росія стоїть за сепаратистами в Україні.

Читайте такожФінляндія заявила про готовність ввести нові санкції проти Росії"Цілий світ та Європа розуміють, що російські солдати є на території України. Воюють там та вбивають, немає інших слів на це, крім агресія", - сказав Президент, зауваживши, що український парламент офіційно визнав Росію агресором.