Заходи в Освенцимі продемонстрували ізоляцію Росії – Порошенко
09:45, 28 січня 2015Світ
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Відзначення 70-ї річниці звільнення концентраційного табору Аушвіц-Біркенау, котрі вчора відбулися у Польщі, засвідчили міжнародну ізоляцію Російської Федерації.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це сказав президент України Петро Порошенко в ефірі польського телеканалу TVN24 BiS.
"Ми боремося за світову безпеку, а Росія є самотньою. Навіть сьогодні в Освенцимі продемонстровано, що Росія є в ізоляції, а західний світ - разом", - сказав Порошенко.
Він відзначив, що світові держави усвідомлюють, що саме Росія стоїть за сепаратистами в Україні.
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Як повідомляв УНІАН, 27 січня Порошенко перебував у Польщі, де, зокрема, взяв участь у заходах з нагоди вшанування 70-ї річниці звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау в Освенцимі.
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