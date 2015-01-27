В Освенцимі відбуваються заходи в пам'ять про 70-ту річницю визволення (фоторепортаж)

Близько 300 колишніх в'язнів нацистського концтабору "Аушвіц-Біркенау" та представники 42 держав візьмуть участь у меморіальних заходах, присвячених 70-тій річниці визволення концтабору в Освенцимі. У заході також візьме участь президент України Петро Порошенко.

"Мабуть, це остання кругла дата, коли у меморіальних заходах візьме участь така велика група в'язнів концтабору", - цитує директора державного музею "Аушвіц-Біркенау" Петра Цивіньського РИА Новости.

За його словами, "голос колишніх в'язнів був завжди попередженням для людства".

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Довідка УНІАН. Концтабір Освенцим (Аушвіц) знаходився у 1940-1945 роках поблизу міста Освенцим, у 60 км на захід від Кракова. У концтаборі померли близько 1,5 млн осіб, велика частина з яких були євреями. На території табору в 1947 році створили музей, який включено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Звільнили Освенцим 27 січня 1945 року війська 60-ї армії 1-го Українського фронту під командуванням генерал-полковника Павла Курочкіна.