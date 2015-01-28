Нуланд: якщо агресію не вдасться стримати, НАТО має бути напоготові

10:40, 28 січня 2015
Світ
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Країни НАТО повинні дотримуватися єдиного політичного курсу щодо ситуації в Україні, і зробити свій внесок у створення нових сил швидкого реагування Альянсу.

Нуланд вважає, що країни НАТО мають бути готові до небезпеки / Фото УНИАН

Таку заяву зробила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, виступаючи в аналітичному центрі Brooking у Вашингтоні, передає DW.DE. Вона переконана, що необхідно якнайшвидше організувати центри оперативного командування НАТО на територіях шести сусідніх держав.

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"Нам потрібно виконувати зобов’язання один перед одним ", - сказала Вікторія Нуланд, додавши, що всі члени Альянсу мають зробити свій внесок у створення нових сил швидкого реагування НАТО, що дозволить оперативніше відповідати на виклики в зонах конфліктів. Політик пояснила, що НАТО хоч і оборонний союз, чиє завдання передусім полягає у стримуванні агресії, але "якщо цього не вдасться, ми маємо бути напоготові". У контексті ескалації насильства на Донбасі Вікторія Нулад заявила, що "українська боротьба за свободу – це і наша боротьба також".

Говорячи про санкції Заходу проти РФ, Вікторія Нуланд запевнила, що вони зорієнтовані не проти пересічних громадян Росії, а мають на меті змінити політику Володимира Путіна. За її словами, ще кілька тижнів тому ЄС і США розглядали можливість послаблення штрафних заходів у разі виконання мінських домовленостей. Утім тепер, після останнього тижня грубих порушень цих домовленостей, Захід змушений розмірковувати над посиленням санкцій проти Кремля.

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