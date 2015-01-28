Фінляндія заявила про готовність ввести нові санкції проти Росії

"Ми не виключаємо введення додаткових санкцій (проти РФ), якщо в цьому буде необхідність", - заявив Туоміоя в інтерв'ю телерадіомовної корпорації Yle, передає РІА "Новости".

При цьому глава фінського МЗС підкреслив, що у Гельсінкі "наразі немає чіткої картини того, що відбувається".

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