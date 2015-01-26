Фейгін написав листа Путіну: Почув від Савченко про бажання померти

У своєму зверненні Фейгін нагадав, що термін відмови Савченко від їжі "наближається до 45 днів", пише Українська правда.

"Це багато, дуже багато. Лякає те, що в останньому моєму з нею спілкуванні у в'язниці я прямо почув про її бажання померти. ... Звернутися до вас мене змусила винятковість ситуації, у якій опинилася моя підзахисна ... Ми можемо і далі вкотре вислуховувати стандартне "суд розбереться", але часу катастрофічно не вистачає", - зазначив адвокат.

За словами Фейгіна, "у зазначеній справі здатний розібратися навіть недорозвинений студент, не кажучи вже про слідчу групу СК РФ. Процесуального матеріалу, який дозволив би зробити обґрунтований висновок про роль Савченко в подіях, в яких її звинувачують, більш, ніж достатньо".

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"Суд не розібрався з викраденням Савченко, не розібрався з обґрунтованістю її арешту, не розібрався з обвинуваченням. ... Я звертаюся до вас за тим самим - за законом і справедливістю. Справа публічна, я б навіть сказав - загранично публічна, і тому таємного способу "усе порішати" вже немає. Вам, як юристу, добре відомо одне банальне правило - "коли не знаєш як вчинити, чини за законом ", - підсумував Фейгін.

Як повідомляв УНІАН, раніше спікер Держдуми РФ Сергій Наришкін заявив, що Савченко буде звільнена, тільки якщо суд не встановить її провину.