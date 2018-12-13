Поліція Франції опублікувала фото страсбурзького стрілка

Уряд Франції нарощує число солдатів, задіяних в антитерористичній операції Sentinelle.

Поліція Франції розповсюдила фото 29-річного Шеріфа Шекатта, підозрюваного в нападі на різдвяній ярмарці в Страсбурзі.

Поліцейські застерегли громадян Франції про те, що ця людина вкрай небезпечна й жорстока, передає РБК.

У розміщеній разом із фотографією інформації вказується ім'я Шаріфа Шекатта, а також його вік (29 років) і прикмети - зріст 180 см, нормальна статура, коротке темне волосся і, можливо, борода. Крім того, у нього є шрам на верхній частині лоба.

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Між тим прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп увечері в середу повідомив, що уряд нарощує число солдатів, задіяних в антитерористичній операції Sentinelle, пише dw.com.

Спеціальний підрозділ для її виконання було сформовано ще в 2015 році, після нападу на редакцію Charlie Hebdo і атаки на кошерний магазин в Парижі. З цього моменту військовослужбовці регулярно патрулюють вулиці у французьких містах в цілях запобігання можливих терактів.

Тепер влада хоче залучити до спецоперації ще близько 1300 військових.

Як повідомляв УНІАН, у центрі французького міста Страсбурга у вівторок ввечері, 11 грудня, сталася стрілянина. За офіційними даними, в результаті нападу 3 людини загинули, 11 отримали поранення.

Район, де стався інцидент, знаходиться неподалік від однієї з центральних площ міста, де розташований новорічний ярмарок. Це місце популярне серед туристів.