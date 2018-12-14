Померла відома голлівудська актриса

Сондра Локк була номінована на премію «Оскар» за участь у фільмі «Серце — самотній мисливець» як найкраща актриса другого плану.

Американська актриса Сондра Локк померла у віці 74 років, повідомляє The Hollywood Reporter.

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За даними видання, причиною смерті став серцевий напад через ускладнення, викликаних онкологічним захворюванням. Уточнюється, що актриса померла 3 листопада в своєму будинку в Лос-Анджелесі, але відомо про це стало тільки зараз.

Як наголошується, вона знімалася в багатьох картинах за участю Клінта Іствуда, зокрема, виконала головну роль у фільмі «Джосі Вейлз — людина поза законом», де він виступав режисером. Під час зйомок між ними зав'язалися стосунки, які тривали майже 15 років.

Локк була номінована на премію «Оскар» за участь у фільмі «Серце — самотній мисливець» як найкраща актриса другого плану.