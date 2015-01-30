Близько 3 тисяч контрактників з 201-ї військової бази РФ у Таджикистані відправлять на кордон з Україною - ЗМІ

Близько 3 тисяч російських військових 201-ї військової бази РФ (РВБ) у Таджикистані будуть відправлені на кордон з Україною, повідомляє місцеве видання TojNews з посиланням на джерело.

Як стало відомо, це питання було розглянуто під час останньої зустрічі заступника міністра оборони РФ Анатолія Антонова з командувачем військовими силами Центрального округу Володимиром Затруднітським та командувачем російської військової бази в Таджикистані Євгеном Тубовим.

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За даними джерела, була досягнута домовленість про те, що на місце 3 тисяч контрактників, які будуть передислоковані на кордон Росії з Україною, будуть притягнуті на службу до РВБ громадяни Таджикистану, навіть ті, хто не є громадянами Росії.

В інтерв'ю виданню, один з шукачів роботи в РВБ зазначив, що «місцевим обіцяли платити від 20 до 30 тисяч російських рублів».

201 РВБ за даними різних джерел налічує від 5300 до 7000 солдатів та офіцерів. Договір між Росією та Таджикистаном про дислокацію в Таджикистані Російської дивізії був підписаний в жовтні 2013 року і продовжений до 2042 року.