РФ облаштовує кордон з Україною, бойовики обстрілюють сили АТО - прикордонники

Обстановка в районі проведення АТО залишалася напруженою, передусім на південному заході Донеччини.

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

"Бойовики після введення режиму припинення вогню продовжують періодично обстрілювати позиції сил АТО в районі н.п. Красногорівка, н.п. Новотроїцьке, н.п. Попасна, н.п. Золоте, н.п. Щастя", - йдеться у повідомленні.

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Прикордонники зазначають, що з 22.40 до 23.10 06.09.14 бойовиками здійснено артобстріл н.п. Лебединське Донецької області та вздовж дороги «Комінтернове – Маріуполь». З 23.10 06.09.14 до 00.20 07.09.14 здійснено перенесення вогню по блок-постах та позиціях ЗСУ на околицях м. Маріуполь.

"Крім того спостерігається продовження переміщення військової техніки ЗС РФ та інженерне облаштування кордону з Україною", - наголошують у ДПСУ.

Протягом доби порушень повітряного простору України не зафіксовано. Постраждалих серед військовослужбовців ДПСУ не було.