Польському професору загрожує в'язниця за образу українських військовополонених

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомила прес-секретар окружної прокуратури у Вроцлаві Малгожата Клаус.

”Вчора на підставі повідомлень засобів масової інформації ми розпочали розслідування. Прокуратура з’ясовує, чи мало місце порушення законодавства, заклик до зневажання групи людей з огляду на їхню етнічну приналежність. Польське законодавство передбачає за такий злочин до 3 років тюрми”, - сказала вона.

Як зазначила Клаус, рішення про те, чи порушувати кримінальну справу проти професора, буде ухвалене через 30 днів від початку проведення попереднього розслідування.

Прес-секретар Вроцлавського університету Яцек Пшигодзький повідомив УНІАН, що керівництво навчального закладу, сьогодні вирішило позбавити професора права працювати у виші на півроку. ”Раніше він озвучував антиукраїнські гасла, але вони містилися, скажімо так, у рамках дискурсу. Можливо, вони були суперечливими, але не настільки, аби починати справу (про позбавлення його права викладати). Те, що зараз мало місце, на думку ректора, перейшло всі допустимі межі. Тому він ухвалив таке рішення”, - сказав співрозмовник агентства.

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За словами Пшигодського, професор, який викладав в університеті філософію, не озвучував своїх поглядів під час лекцій, а керівництво закладу не отримувало від українських студентів жодних сигналів на цю тему. ”Це була його активність у Facebook”, - сказав прес-секретар, зазначивши, що керівництво університету дізналося про справу вчора.

Співрозмовник агентства додав, що у Вроцлавському університеті навчаються до 300 студентів з України із загалом близько 27 тис. студентів.

Польські ЗМІ відзначають, що скандал спалахнув після публікації на цю тему у Gazeta Wroclawska. Пажя розмістив у Facebook 20-ти хвилинний відеоролик із зображенням знущань проросійських бойовиків над полоненими українськими військовослужбовцями, які він підписав: ”Бандерівське стерво добряче дістає, аж мило. І як тут не любити руських? Як на мене, ще замало бандерівської голоти лежить там у болоті”.