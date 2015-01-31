Столтерберг назвав 2014-й чорним роком для НАТО

Таке на презентації щорічного звіту НАТО заявив генсек Єнс Столтенберг, передає 5 канал.

За його словами, на південних рубежах Альянсу екстремісти поширюють насильство: у Північній Африці, на Близькому Сході та безпосередньо тероризм у країнах НАТО. А на східних кордонах Росія використовує армію для анексії Криму, дестабілізації Донбасу та залякування сусідів, нехтуючи міжнародне законодавство.

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За 2014 рік військові перехопили 400 російських бойових літаків у небі над Альянсом, це вчетверо більше, ніж 2013-го. З них понад третину - над Прибалтикою. Для адаптації до загрозливих змін за минулий рік Альянс провів 200 навчань. А наступного тижня міністри оборони НАТО обговорюватимуть заснування шести додаткових баз у Східній Європі. На дипломатичному ж фронті блок підтримує Захід у політиці санкцій проти Росії.