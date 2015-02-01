Індонезія відновила пошуки на місці катастрофи літака AirAsia

Перед рятувальниками стоїть мета виявити тіла 86 загиблих в ході падіння лайнера. Раніше з води було піднято 76 тіл загиблих, передає "Апостроф" з посиланням на AFP.

Читайте такожДані з "чорних скриньок" не увійдуть до звіту про катастрофу літака AirAsiaЗа словами голови Національного пошуково-рятувального агентства Індонезії, в операції візьмуть участь 68 дайверів, які продовжать огляд фюзеляжу літака.

Нагадаємо, Airbus 320-200 авіакомпанії AirAsia вилетів з індонезійського міста Сурабая в Сінгапур рано вранці 28 грудня і менш ніж через годину польоту зник з екранів радарів, а не подавши заздалегідь сигналів лиха.

На борту були 162 людини (у переважній більшості - громадяни Індонезії), всі вони загинули.

Влада Індонезії виявила в морі біля берегів Борнео уламки літака і тіла загиблих.