Радбез ООН засудив вбивство ісламістами японського журналіста

Акція в підтримку пілота ВПС Йорданії Моаза аль-Кесасба, який потрапив у полон, відбулася в його рідному місті Ель-Карак, передає ТАСС.

У прийнятій в неділю заяві для друку члени РБ ООН закликали всі країни допомогти знайти та покарати катів громадянина Японії, а також зажадали негайно звільнити всіх утримуваних ісламістами заручників.

”Члени Ради Безпеки зажадали негайного, безпечного і беззастережного звільнення всіх заручників, утримуваних ІД, ”Джебхан ан-Нусра” та іншими особами, групами і організаціями, пов`язаними з ”Аль-Каїдою”, - йдеться в документі, прийнятому під головуванням Китаю.

В РБ ООН наголосили, що розправа над Гото ”служить ще одним похмурим нагадуванням про дедалі більшу небезпеку, з якими журналісти та інші люди щодня стикаються в Сирії”, а також ”в черговий раз демонструє жорстокість угруповання ІД, яка несе відповідальність за тисячі злочинів відносно сирійського та іракського народу”.

Члени Радбезу дали зрозуміти, що ”варварські акти”, подібні страті заручників, ”не лякають їх, а тільки посилюють переконаність в тому, що міжнародне співтовариство має об`єднатися для протидії ІГ та іншим екстремістським силам.

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При цьому в Раді нагадали, що готові запровадити санкції проти будь-яких осіб чи організацій, які надають підтримку ісламістам.

20 січня бойовики ІД поширили відеозапис з Кендзі Гото і його співвітчизником Харуной Юкавой, яких погрожували вбити у разі, якщо уряд Японії не заплатить за них викуп у 200 млн дол протягом 72 годин. По закінченню терміну в інтернеті з`явилося відео, в якому повідомлялося, що Юкава вже убитий.

У суботу ввечері екстремісти ІД опублікували відеоролик з вбивством Кендзі Гото. Її справжність ”з високою часткою ймовірності” підтвердив уряд Японії. Прем`єр-міністр країни Сіндзо Абе назвав це нелюдським і нікчемним актом терору. Із засудженням дій ІД виступили ряд інших впливових світових політиків. Зокрема, глава уряду Великобританії Девід Кемерон назвав угрупування ”втіленням диявола”.