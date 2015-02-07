Байден: ми повинні оцінювати Росію по тому, що вона робить

Віце-президент США Джо Байден вважає, що Мінські угоди є хорошим шляхом до мирного врегулювання конфлікту на сході України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки (MSC).

"Ми не віримо у військове розв’язання української кризи. Ми також не віримо, що у Росії є право робити так, як вона робить. Ми маємо побудувати мир", - сказав Байден і підкреслив, що у України є право захищатися.

Віце-президент США відзначив, що "Мінські угоди є хорошим шляхом до мирного врегулювання конфлікту в Україні".

За його словами, "ми маємо оцінювати Росію по тому, що вона робить, а не по тому, що вона підписує".

"Європа - це основа взаємодії США з рештою світу. Ви - партнери Америки в першу чергу, а не в останню чергу", - сказав Байден.

Він заявив, що держави не повинні повторювати конфлікти минулого. "Ми маємо зберегти рішучість і єдність у підтримці України", - сказав Байден.

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За словами віце-президента США, необхідно зосередити увагу на загрозах, що стоять перед Європою. Байден підкреслив, що однією з головних загроз є ситуація в Україні.