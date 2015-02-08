У США в результаті стрілянини вбито п'ятеро осіб

Про це повідомляє в суботу, 7 лютого, Associated Press з посиланням на місцеву поліцію, пише Лента.ру.

Інцидент стався в місті Дугласвілл, розташованому в 32 кілометрах на захід від Атланти, близько 15:00 за місцевим часом. Серед убитих, за словами шерифа округу Дуглас Гленна Деніела, є дитина.

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