У США в результаті стрілянини вбито п'ятеро осіб
10:26, 08 лютого 2015Світ
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П'ятеро людей загинули, ще двоє поранені в результаті стрілянини, що сталася в американському штаті Джорджія.
REUTERS
Про це повідомляє в суботу, 7 лютого, Associated Press з посиланням на місцеву поліцію, пише Лента.ру.
Інцидент стався в місті Дугласвілл, розташованому в 32 кілометрах на захід від Атланти, близько 15:00 за місцевим часом. Серед убитих, за словами шерифа округу Дуглас Гленна Деніела, є дитина.
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