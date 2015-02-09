У зіткненнях на стадіоні в Єгипті загинули близько 22 осіб

Під час заворушень на футбольному стадіоні в Каїрі загинули щонайменше 22 людини, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Al Arabia.

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За словами джерел у міністерстві охорони здоров'я, більшість загиблих померли від задухи сльозогінним газом.

Зіткнення почалися після того, як поліція намагалася завадити глядачам, які не мали квитків, потрапити на стадіон для перегляду матчу чемпіонату Єгипту між "Замалеком" і "Енбі".