Більдт: ЄС втратить вплив на РФ, якщо Греція заблокує санкції, а Берлін - оборонну допомогу Україні

Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт на своїй сторінці в "Твіттері". "Якщо Афіни заблокують нові санкції, а Берлін заблокує нову оборонну допомогу - тоді в чому наш важіль впливу на Росію до Мінських переговорів?", - написав шведський дипломат.

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Як повідомляв УНІАН, 8 лютого президент України Петро Порошенко у ході телефонної розмови з президентом Франції Франсуа Олландом, канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Росії Володимиром Путіним домовилися про зустріч у "нормандському форматі" 11 лютого в Мінську.