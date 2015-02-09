Більдт: ЄС втратить вплив на РФ, якщо Греція заблокує санкції, а Берлін - оборонну допомогу Україні
12:33, 09 лютого 2015Світ
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Євросоюз втратить важелі впливу на РФ перед переговорами в Мінську, якщо Греція заблокує нові санкції, а Німеччина - оборонну допомогу Україні.
ЄС може втратити важелі впливу на РФ - Більдт / УНІАН
Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт на своїй сторінці в "Твіттері". "Якщо Афіни заблокують нові санкції, а Берлін заблокує нову оборонну допомогу - тоді в чому наш важіль впливу на Росію до Мінських переговорів?", - написав шведський дипломат.
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Як повідомляв УНІАН, 8 лютого президент України Петро Порошенко у ході телефонної розмови з президентом Франції Франсуа Олландом, канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Росії Володимиром Путіним домовилися про зустріч у "нормандському форматі" 11 лютого в Мінську.
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