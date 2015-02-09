У Росії продовжили арешт обвинуваченому у державній зраді співробітнику прес-служби Московського патріархату
Його звинувачують у державній зраді та шпигунстві на користь США.
Про це повідомляє сайт радіостанції Эхо Москвы.
Як стверджує слідство, Петрін передавав інформацію про діяльність РПЦ.
Йому загрожує до 20 років позбавлення волі.
Сім'я Петріна впевнена в тому, що він ніколи не був пов'язаний з американською розвідкою.
Читайте такожРосіянку звинуватили у державній зраді на користь УкраїниЯк пише видання Коммерсант, брат Петрін повідомив, що протягом двох років - з 2011 по 2013 - той працював у ФСБ і звільнився через конфлікт з керівництвом, якому нібито не подобалася його зайва активність на службі.
Однак, за версією брата, після звільнення Петрін нібито продовжив контррозвідувальну діяльність і викрив "агентурну мережу" в РПЦ, яка працювала на США, після чого його заарештували в червні 2014 року.
Також Олексій Петрін заявив, що його брата після арешту катували співробітники ФСБ, домагаючись "щоб він себе обмовив".