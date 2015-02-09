У Росії продовжили арешт обвинуваченому у державній зраді співробітнику прес-служби Московського патріархату

Про це повідомляє сайт радіостанції Эхо Москвы.

Як стверджує слідство, Петрін передавав інформацію про діяльність РПЦ.

Йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

Сім'я Петріна впевнена в тому, що він ніколи не був пов'язаний з американською розвідкою.

Читайте такожРосіянку звинуватили у державній зраді на користь УкраїниЯк пише видання Коммерсант, брат Петрін повідомив, що протягом двох років - з 2011 по 2013 - той працював у ФСБ і звільнився через конфлікт з керівництвом, якому нібито не подобалася його зайва активність на службі.

Однак, за версією брата, після звільнення Петрін нібито продовжив контррозвідувальну діяльність і викрив "агентурну мережу" в РПЦ, яка працювала на США, після чого його заарештували в червні 2014 року.

Також Олексій Петрін заявив, що його брата після арешту катували співробітники ФСБ, домагаючись "щоб він себе обмовив".