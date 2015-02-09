На півдні Польщі шахтарі палять шини під офісом компанії, поліція застосувала водомети

Про це повідомляють польські медіа з посиланням на кореспондентів на місці події.

"Загострився протест перед офісом Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Профспілки домагаються відставки глави компанії Ярослава Загуровського та в знак цього палять шини та стріляють петардами. Спроби мітингувальників увірватися усередину поліція гамує сльозогінним газом та водометом", - пише TVP Info.

За даними телеканалу, у протесті біля будинку бере участь кілька тисяч людей, та шахтарі заявили про намір організувати "окупаційний" страйк та частина з них хоче оголосити голодування.

Читайте такожУ Польщі стартувала президентська кампаніяПольське агентство РАР повідомляє, що частина агресивних демонстрантів кидала у правоохоронців каміннями та іншими різними предметами, вигукувала "гестапо" та "поліція, дай спокій шахтарю" та у нецензурній формі домагалась відставки глави правління JSW.

Мітингувальники домагаються переговорів із представники польського уряду, котрий є власником компанії.

TVN24 зазначає, що компанія через страйк шахтарів зазнає величезних збитків: вже не було добуто близько 0,5 млн тонн вугілля через що JSW недоотримає близько 40 млн доларів виручки.

Як повідомляв УНІАН, на минулому тижні поліція через заворушення біля офісу цієї компанії затримала близько 30 людей. Шахтарі протестують проти планів керівництва обмежити видатки у зв'язку з необхідністю реструктуризувати компанію

Довідка УНІАН. Контрольована польською державою Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) є одним із найбільших виробників коксівного вугілля в Європейському союзі. У 2013 році (даних за 2014 рік ще немає) компанія, котра котується на Варшавський фондовій біржі, зменшила свій прибуток у 13 разів до близько 20 млн доларів при виручці у 2 млрд доларів (за поточним курсом 3,7 злотих за долар). Вартість компанії на останньому закритті ВФБ складала майже 1 млрд доларів.